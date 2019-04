Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi e quando l’hanno paragonata a Mara Maionchi, la cantante ha svelato un retroscena. Pare infatti che a Sanremo Young ci sia stato un episodio spiacevole – accaduto tra il fuori onda e la diretta – e che la giudice di X Factor abbia detto alla Zanicchi, che di musica non ne capisce un ca**o.

“Siamo in realtà piuttosto diverse, sa? Lei, secondo me, ha la parolaccia “montata di serie” sul personaggio. Io sono un po’ più pudica: però se mi scappa, mi scappa. Se è vero che a Sanremo Young abbiamo litigato?

C’è stato un episodio sgradevole: si stava valutando il talento di una ragazza, e non eravamo d’accordo. Lei a un certo punto, tra la diretta e il fuori onda, mi guarda e sbotta: “Tu di musica non capisci un c…”. Non so, io non mi sarei mai permessa. Boh…”