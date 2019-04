Archiviata Simona Izzo, Barbara d’Urso quest’anno ha chiamato Iva Zanicchi per ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello al fianco di Cristiano Malgioglio.

Iva però (proprio come Simona) sta all’ombra di Malgioglio che ha una personalità molto esuberante, per questo motivo i suoi interventi durante la diretta sono contati sulle dita di una mano.

Ospite al Maurizio Costanzo Show, Iva Zanicchi ha commentato così il suo ruolo, tirando una frecciatina poi ai concorrenti:

“Opinionista è un’espressione che non amo. Non ho le caratteristiche dell’opinionista. Per esempio non riesco mai a prevalicare gli altri. Una brava opinionista deve saltare sulla voce agli altri. Non mi riesce, è contro la mia natura. E poi se fai l’opinionista devi conoscere. Se dovessi parlare di musica allora io posso dire la mia. Al Grande Fratello sento che mi sforzo, per ora ho espresso poco. Devo conoscere meglio questi ragazzi che sono dentro questa Casa, che obiettivamente a me poi in fondo non interessa niente di quello che fanno. E invece no, mi devo interessare”.