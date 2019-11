I vip e il Papa. Il prete dei vip, don Santino Spartà, ha dato vita ad un nuovo volume ‘Chi dite che io sia? (Graus edizioni) nel quale una rosa di personaggi noti – dal mondo dello spettacolo al mondo dello sport – raccontano come vedono Bergoglio. Tra i vari contributi, spicca la simpatia di Iva Zanicchi che vorrebbe cantare insieme al Pontefice, e con l’occasione fare in modo che faccia ammenda di un ‘peccatuccio’. Dice l’aquila di Lingonchio: “Dato che recentemente ha fatto una dichiarazione in cui attribuiva la canzone ‘Prendi questa mano zingara a Mina’, canterei proprio quella”. Al Bano Carrisi andrebbe subito in udienza dal Papa, porterebbe la famiglia e anche la ex “Romina se vuole venire”.

Fonte