Un tributo a Fred Bongusto al prossimo festival di Sanremo? “Sono d’accordissimo, lui e Peppino di Capri negli anni ’70 hanno fatto ballare l’Italia. Lo devono fare!”. E’ quanto sottolinea all’Adnkronos Iva Zanicchi sull’idea lanciata da Pippo Baudo di un tributo a Fred Bongusto al prossimo Festival di Sanremo. “Stamattina è stato un brutto risveglio -racconta la Zanicchi che è stata grande amica di Bongusto – L’ultima volta che ha cantato fu con me, in sala di incisione stava già malissimo ma la moglie che era ancora viva disse che ci teneva tantissimo e voleva cantare lo stesso. Nel ’64, quando io avevo in classifica ‘Come ti vorrei’ lui era all’apice del successo con ‘Una rotonda sul mare’ che si sentiva ovunque, in tutti i jukebox”.

Fonte