“Bisogna in primis capire che la questione Iva tocca soprattutto le aziende che producono solo o in maggior parte per il mercato interno e per la vendita ai consumatori privati. Le nostre imprese sono quasi tutte esportatrici e B2B per cui sono toccate solo in parte da questa questione. Il problema vero è che l’aumento Iva andrebbe a deprimere un mercato interno già asfittico mentre noi abbiamo sempre detto che bisogna aumentare il potere d’acquisto delle persone”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, sul tema dell’Iva.

