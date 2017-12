I Radicali lanciano il “mail bombing” sui social network per convincere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a non sciogliere le Camere, per consentire il voto della legge sullo Ius soli. Questo il testo che gli esponenti del partito fondato da Marco Pannella chiedono di postare sulla pagina Facebook della presidenza del Consiglio: “Egregio Presidente, Le chiedo di rinviare lo scioglimento delle Camere fino alla discussione e al voto della legge sullo Ius Soli. Credo che i senatori debbano dire ciò che pensano senza fuggire dalle loro responsabilità, guardando in faccia gli 800mila ragazzi che nei fatti sono già cittadini italiani senza esserlo veramente, con pieni doveri e diritti. Spero possa ascoltare questo invito che darebbe la possibilità di far approvare dall’Italia questa riforma di civiltà e di umanità. Sono sufficienti poche settimane di tempo”.

L’iniziativa è promossa da Igor Boni, esponente torinese della direzione nazionale dei Radicali, che la scorsa

settimana ha iniziato lo sciopero della fame per sensibilizzare i parlamentari sull’appprovazione della legge: “Mattarella non sciolga le Camere e il governo ponga la fiducia il 9 gennaio – ha chiesto in un videomessaggio pubblicato alla vigilia di Natale – Contro chi scappa dall’aula e contro chi la convoca dopo 17 giorni occorre saper aspettare. D’altronde non ci corre dietro nessuno e votare a fine marzo o ai primi d’aprile è assolutamente possibile”.

