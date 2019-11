L’ittiosi di tipo “Arlecchino” è una malattia rara incurabile che colpisce una persona su un milione. Si tratta di una gravissima disfunzione congenita della pelle (genodermatosi), la variante più grave dell’ittiosi congenita autosomica, che spesso porta alla morte del neonato nelle prime settimane di vita. La patologia è conosciuta anche come “Feto Arlecchino” poiché i bimbi che ne sono affetti nella maggior parte dei casi nascono prematuri.

IL CASO Bambino nasce con ittiosi Arlecchino, abbandonato in ospedale

I sintomi. La manifestazione dei sintomi interessa i neonati con un ispessimento della pelle che ne impedisce i movimenti. Nel passaggio dall’ambiente uterino a quello esterno, la pelle si asciuga formando delle dure placche romboidali che interessano i lineamenti facciali con deformazione di labbra, palpebre ed orecchie. La disidratazione grave, e la conseguente deformazione dei tratti somatici del bambino, porta con sé sintomi gravi, quali difficoltà respiratorie, infezioni batteriche e difficoltà di nutrizione. Per questo, nonostante le cure intensive che oggi portano alla sopravvivenza di alcuni neonati, la maggior parte di questi non ce la fa.

Le cause. L’ittiosi Arlecchino manifesta alcuni sintomi dermatologici simili a quelli delle persone affette da forme severe di Eritrodermia Ittiosiforme Congenita non bollosa (CIE), cioè pelle arrossata e desquamante ma senza vesciche. Solo recentemente, nel 2016, la ricerca scientifica ha individuato la causa della patologia che si trasmette con modalità autosomica recessiva nella la presenza di mutazioni nel gene ABCA12, situato sul cromosoma 2. In particolare, i ricercatori del Centro per le ricerche cutanee di Londra ha individuato il comportamento anomalo delle cellule dell’epidermide nel trasporto dei lipidi depositati negli strati più superficiali dell’epidermide, insieme con anormali microgranuli lamellari. Un meccanismo per il quale il gene ABCA12 potrebbe codificare una proteina di trasporto transmembrana, coinvolta nel trasporto dei lipidi epidermici. Lo stesso gene ABCA12 è stato associato a mutazioni nell’ittiosi Lamellare, una forma più lieve di ittiosi, che ha gli stessi sintomi di quella Arlecchino, ma riguarda soggetti che sopravvivono oltre il periodo neonatale.

Le mutazioni del gene ABCA12 sono state studiate dai genetisti dell’università di Hokkaido, in Giappone, come causa probabile di un accorciamento o di una perdita di parte della proteina codificata: attraverso l’analisi del gene coinvolto nella manifestazione ittiosica, i ricercatori si sono resi conto che la proteina mutata dello stesso gene era stata riscontrata in molti casi di ittiosi Arlecchino.

La diagnosi. Dopo aver individuato la mutazione genetica responsabile, nell’ittiosi Arlecchino il test prenatale basato sul DNA – da effettuare entro la decima settimana della gestazione – sostituirà la biopsia di pelle fetale (fetoscopia), eseguita in genere alla fine del secondo trimestre. Il test del DNA consiste in un prelievo dei villi coriali o, ancora prima, tramite l’analisi non invasiva del DNA delle cellule fetali presenti nel circolo sanguigno materno.