di Assunta Cassiano

Tutti devono fare la propria parte con coscienza. E’ il messaggio che arriva da Enrico che a Shanghai con la sua famiglia ha vissuto l’emergenza coronavirus passando dal pessimismo alla speranza. Astigiano, da oltre dieci anni vive e lavora in Cina. “A fine gennaio-inizio febbraio ero preoccupatissimo e molto pessimista per la situazione in Cina e non vedevo soluzioni in tempi brevi, ora a distanza di poco più di un mese – racconta Enrico all’Adnkronos – vedo una Cina ancora convalescente ma sulla via della guarigione. Quindi c’e’ la possibilità di uscirne, ma e’ necessario che tutti facciano la propria parte con coscienza. E’ molto semplice, bisogna evitare di uscire e se proprio e’ indispensabile usare tutte le precauzioni”.

