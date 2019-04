Gli italiani sono ancora attaccati al contante, dimenticando che i pagamenti digitali rappresentano un comodo strumento per effettuare pagamenti in maniera rapida, puntuale e sicura. Rimane, infatti, invariato il posizionamento dell’Italia nel Cashless Society Index 2019, lo strumento di monitoraggio sviluppato da The European House – Ambrosetti, che fotografa il grado di modernizzazione e innovazione del Paese, a partire dal monitoraggio della digitalizzazione dell’economia e del sistema di pagamenti nei 28 Paesi europei. Con un punteggio medio di 3,68 su 10, l’Italia resta nelle retrovie del ranking europeo, 23ma su 28 Paesi (era 23ma anche nelle rilevazioni 2018 e 2017, mentre era 24ma nel 2016). E’ il livello di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici ad abbassare la performance del Paese: nella macro-categoria sullo stato dei pagamenti l’Italia, a dimostrazione, perde una posizione rispetto al 2018.

