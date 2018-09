'Italiana' di J-Ax & Fedez è triplo platino

Immagine di repertorio (Fotogramma)

‘Italiana’ (Sony Music), la hit di J-Ax & Fedez, colonna sonora dell’estate 2018, conquista il terzo disco di platino, dopo essere rimasta stabilmente per settimane ai vertici della classifica dei singoli più venduti secondo Fimi/GfK.

Con questo brano, la coppia protagonista del 2016 e 2017, chiude il sodalizio artistico che in due anni li ha portati ai vertici delle classifiche italiane. ‘Italiana’ è un ritratto dell’Italia contemporanea, nella quale si incontrano e scontrano i punti di forza e le debolezze del nostro Paese. Il singolo, firmato da J-Ax e Fedez, e prodotto dalla coppia Takagi & Ketra, attualmente registra 59,2 milioni di views e 39,2 milioni di streams su Spotify, con numeri sempre in crescita.

Il 1° giugno 2018, i due artisti hanno festeggiato la loro collaborazione artistica con ‘La Finale’, il concerto evento allo stadio San Siro di Milano, che ha registrato il sold out con oltre 79.500 presenze. Durante il live, i due artisti hanno regalato ai fan un evento unico in cui hanno ripercorso le loro carriere con i brani più significativi tratti dal proprio repertorio solista e dall’ultimo successo discografico scritto a 4 mani, ‘Comunisti col Rolex’, il disco italiano più venduto del 2017 in Italia.