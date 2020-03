Il 30 giugno, per la Uefa, è la linea del Piave: per finire i campionati non si può andare oltre, questo ha spiegato Aleksander Ceferin, n.1 della confederazione europea, alle federazioni. Aprendo una frattura profonda, soprattutto con Italia e Spagna, i campionati più in ritardo con il calendario. A fine giugno scadono i contratti, i prestiti, la stagione: prorogarne le scadenze non è di facile soluzione, anzi. Per questo ad oggi la Uefa alza un muro a quella data. Lasciando aperta la sola possibilità di sforare per le finali di Champions ed Europa League.

Ad oggi però, con 5 squadre impegnate nelle coppe europee, per la Serie A è impossibile immaginare di concludere il campionato entro il 30 giugno: solo se uscissero tutte rapidamente sarebbe immaginabile di concentrare tutte le 12 giornate residue (più un’altra giornata, incompleta) nel calendario, considerato che è inimmaginabile pensare di riprendere il campionato prima del 2 maggio. Il rischio di non riuscire a concludere il campionato quindi sarebbe altissimo, perdendo di conseguenza l’ultima rata dei diritti tv che garantisce la sopravvivenza di un gruppo foltissimo di squadre. E quindi? Da ieri lo scontro è aperto.

Italia e Spagna insistono: scavallare il 30 giugno è l’unico modo per completare i campionati: per questo la riunione europea ha movimentato un certo nervosismo tra i club. Ma l’opera di mediazione è iniziata. E la Uefa dovrà convincersi: “I campionati finiranno tardissimo, dovranno accettarlo tutti”, è la linea che circola oggi in Serie A. Insomma, una deroga è inevitabile. A meno di non voler assistere a un default collettivo del calcio, non solo quello italiano.







