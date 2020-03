A 90 giorni dal sempre più improbabile inizio dell’Europeo, anche la Nazionale di calcio, reduce da un magnifico 2019 fatto di sole vittorie, è entrata nell’incubo. Con opportuno realismo, ne ha preso immediatamente atto. La priorità del Paese è diventata l’emergenza coronavirus. Ogni altro discorso è intempestivo e fuori dal presente: è la linea della Figc. Se i temi legati alla squadra simbolo degli italiani erano fino a un paio di settimane fa il difficile recupero di Zaniolo per l’Europeo o le incognite sul rientro di Chiellini dal suo infortunio, oggi si tratta di argomenti di colpo futili. Ufficializzata anche la cancellazione dell’amichevole del prossimo 31 marzo a Norimberga con la Germania, dopo quella del 27 a Wembley con l’Inghilterra, la Nazionale ha ormai chiari anche gli altri inevitabili annullamenti a catena: l’imminente rinvio dell’Europeo al 2021, che l’Uefa dovrebbe ratificare il 17 marzo, e la relativa cancellazione delle altre due amichevoli in calendario prima dell’inizio del torneo, che era previsto il 12 giugno a Roma con la Turchia.

Calendario da ridisegnare

Salterebbero, dunque, oltre al preritiro di Forte Village in Sardegna dal 25 maggio (già tagliato), anche la partita del 29 maggio a Cagliari con San Marino (organizzata per celebrare i 100 anni del Cagliari, i 50 dello scudetto della squadra rossoblù e il simbolo azzurro Gigi Riva), e quella del 4 giugno a Bologna con la Repubblica Ceca. Ma i cambi di programma non riguardano soltanto la selezione maggiore. Andrà ridisegnato anche il calendario 2020 delle rappresentative giovanili, a cominciare dall’Under 21 (che il 26 e il 31 avrebbe dovuto affrontare Lussemburgo e Svezia per le qualificazioni all’Europeo di categoria, mentre la Femminile è appena rientrata con qualche peripezia dal torneo in Algarve) e soprattutto dell’Under 19: l’Elite Round del campionato europeo si sarebbe dovuta svolgere a Padova (poi l’eventualità dello spostamento in Lazio) con tre partite il 20, 23 e 26 marzo con Belgio, Ucraina e Serbia. L’ipotesi di giugno non pare praticabile: molti ragazzi dovrebbero essere impegnati nell’esame di maturità.

Pronostici congelati

La priorità della Figc e di Mancini non sono oggi gli impegni di campo. La squadra che rappresenta gli italiani è infatti più che mai il simbolo della lotta al coronavirus: Rugani, Gabbiadini e Cutrone fanno parte o hanno fatto parte del giro azzurro. Il ct, nell’ultima apparizione pubblica (il sorteggio della Nations League) aveva già ammesso la propria preoccupazione: “Io mi adeguo alle decisioni di chi è competente, posso solo sperare che si torni presto alla normalità”. Qualche giorno dopo, su Instagram, avrebbe rivolto un appello agli italiani: “Restate a casa. Solo così ne usciremo”. Diventa del tutto fuori luogo, in questo momento, ogni discorso tecnico sulle possibilità di conquista del titolo per la Nazionale, che dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018 è risalita nei pronostici, al punto da essere indicata dietro alle sole Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Germania e alla pari con l’Olanda. Anche le previsioni, a questo punto, sono congelate.

Nuovo battesimo, ipotesi 11 giugno 2021

Sono altrettanto imprecise le valutazioni sulle perdite economiche per il blocco dell’attività delle Nazionali europee di calcio, anche se per l’Italia era già stato quantificato in 7 milioni di euro, diritti tv inclusi, per le amichevoli di marzo saltate con Inghilterra e Germania, che l’intasamento del calendario impedirà comunque di recuperare in tempi brevi. Detto che finanziariamente la Figc potrà provvedere a uno spostamento di bilancio, c’è chi comunque sta facendo i conti più in generale, a livello macroeconomico, sullo stop dello sport mondiale, dalla Nba al grande tennis alla Champions e all’Europeo: 40 miliardi di dollari in fumo, secondo il giornale messicano l’Opinion. La trasformazione di Euro 2020 in Euro 2021 potrebbe comportare l’anticipo del torneo di un solo giorno: Italia-Turchia, la partita del battesimo all’Olimpico, si giocherebbe venerdì 11 giugno, anziché venerdì 12. E la finale di Wembley, prevista per domenica 12 luglio 2020, potrebbe essere messa in calendario domenica 11 luglio 2021.







