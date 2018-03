Italia, pari a Wembley

L’allenatore della Nazionale, Luigi Di Biagio (Afp)

L’Italia di Di Biagio pareggia 1-1 in amichevole con l’Inghilterra a Wembley. Gli azzurri strappano il pari grazie a un rigore assegnato dalla Var e realizzato da Insigne allo scadere. Per gli inglesi gol di Vardy nel primo tempo.

Di Biagio si affida al 4-3-3 affidandosi a Donnarumma in porta; Zappacosta, Rugani, Bonucci e De Sciglio in difesa; Parolo, Jorginho e Pellegrini a centrocampo; Candreva, Immobile e Insigne in attacco.

L’Italia parte forte, prova a costruire e mostra coraggio, ma paga l’assenza di qualità. E un pizzico di sfortuna. Al 26′ Inghilterra in vantaggio: Lingard batte velocemente un calcio di punizione servendo in area Vardy, che esplode un destro imparabile per Donnarumma. Gli azzurri non si abbattono e ripartono, ma il gioco è sterile. Jorginho in mezzo al campo fatica e davanti Immobile si sfianca ma resta troppo isolato.

Nella ripresa gli ingressi di Chiesa e Belotti danno più vivacità. Al 79′ scambio in stile Napoli al limite tra Jorginho e Insigne ma l’attaccante non trova la porta per un soffio.

Lo sforzo degli azzurri viene premiato negli ultimi minuti. All’85’ Chiesa termina a terra in area dopo il contrasto con Tarkowski. L’arbitro va a consultare il Var: è calcio di rigore per l’Italia. Dal dischetto Insigne non sbaglia ed evita a Di Biagio la seconda sconfitta in altrettante gare.