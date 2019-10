L’Italia investe in sanità digitale un terzo della Gran Bretagna e la metà della Francia. Il nostro Paese è ‘maglia nera’ nella gara alla digitalizzazione del sistema sanitario. “Eppure il risparmio è possibile: secondo i dati dell’Osservatorio innovazione in sanità digitale del Politecnico di Milano, è stimato in almeno 6,8 miliardi di euro l’anno per le strutture sanitarie e in 7,6 per i cittadini”. Lo ha affermato Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, nel suo intervento alla presentazione del portale ‘Clinical Knowledge Portal‘ o Portale della conoscenza clinica, piattaforma informatica che nasce dalla collaborazione tra medici. La piattaforma è stata presentata a Roma, al ministero della Salute, con la testimonial Carolyn Smith, danzatrice e coreografa di fama internazionale.

