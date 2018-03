Italia in Miniatura è il parco tematico dedicato all’Italia e alle sue bellezze: un Paese delle meraviglie riprodotto in scala, dove grandi e bambini si sentono giganti per un giorno

Italia in Miniatura: ingressi open al parco tematico a Rimini (sconto 26%)

Ingressi per ammirare il parco tematico dedicato al Bel Paese, con le miniature delle sue bellezze riprodotte in scala