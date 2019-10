“Bisogna contribuire a cambiare la parola lavoro in un termine positivo. Non possiamo più pensare alla parola lavoro come il problema, come quello che manca. Dobbiamo essere ottimisti e trovare l’energia tra imprenditori, lavoratori, mondo della politica e mettere al centro questo obiettivo comune a tutti, il lavoro, e renderlo gratificante, renderlo nuovamente un messaggio positivo per i giovani. E’ lì che bisogna puntare”. E’ questo il messaggio che Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi, confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, intervistato da Adnkronos/Labitalia, vuole lanciare in vista del Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’, che si terrà l’8 novembre al Teatro Giglio di Lucca.

