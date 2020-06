Usare la dizione bilingue sui francobolli dedicati alla città croata di Rovinj-Rovigno, nell’emissione che seguirà quella già stampata per il prossimo 4 giugno nella quale viene riportata la sola dizione croata Rovinj. E’ quanto chiede l’ex senatore Carlo Giovanardi in una lettera all’ambasciatore della Croazia. “Egregio signor Ambasciatore, mi rivolgo a Lei come amico della Croazia e come ex presidente della Associazione parlamentari amici della filatelia. Come Ella certamente saprà – scrive Giovanardi – il giorno 4 di giugno verranno emessi francobolli dedicati alla città croata di Rovinj-Rovigno , così come correttamente definita nel bollettino illustrativo firmato dal Rovinj Tourist Board. Purtroppo né nel Bollettino delle Poste Croate né sulle vignette dei francobolli viene riportata la dizione bilingue, presente invece nei timbri di annullo sulla corrispondenza in partenza da Rovinj-Rovigno e da altre localita’ dell’ Istria dove la Vostra legge riconosce il bilinguismo”.

