Nel quadro dei rapporti tra l’Italia e la Cina e del piano d’azione per il rafforzamento della cooperazione economica, commerciale, culturale e scientifico-tecnologica dei due Paesi, il governo di Rui’an, l’Associazione nuova generazione italo-cinese, Afol, Capac, Energheia e Galdus hanno dato vita a un rapporto di cooperazione in materia di valorizzazione del capitale umano e di integrazione sociale e lavorativa tra il popolo cinese e il popolo italiano, così come previsto dalla lettera di intenti sottoscritta dall’assessorato Risorse umane e protezione sociale di Wenzhou e la delegazione italiana del ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Anpal servizi lo scorso gennaio.

