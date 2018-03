Italia-Argentina 0-2, Di Biagio ko al debutto

(Foto Afp)

Sconfitta per la nuova Italia allenata da Di Biagio. A Manchester l’Argentina vince 2-0 con le reti nel finale di Banega e Lanzini. Prima della partita minuto di silenzio per ricordare Davide Astori.

Di Biagio disegna un centrocampo con Jorginho regista e con Parolo e Verratti ai suoi lati. In avanti Immobile e Insigne, e con la sorpresa Chiesa dal primo minuto preferito a Candreva. Sampaoli, che deve rinunciare a Messi per un problema muscolare, opta per il 4-2-3-1 con Higuain centravanti.

L’approccio degli azzurri è buono, ma il pallino del gioco è fin dall’inizio tra i piedi argentini. I ragazzi di Gigi Di Biagio soffrono il palleggio della squadra di Sampaoli. Buffon chiude la saracinesca e i primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0.

A inizio ripresa è un’altra Italia. Insigne manca il gol da due passi, ma al 75′ Lo Celso lancia Banega che insacca. Al 79′ Pellegrini ci prova, ma all’85’ Lanzini raddoppia.

Di Biagio debutta con un ko. Martedì a Londra la sfida contro l’Inghilterra.