Nuova sfida azzurra per le qualificazioni a Euro 2020. A Parma, in campo, l’Italia sfida il Liechtenstein. Obiettivo, gol e gioco. E la strada si fa subito in discesa: la squadra di Mancini passa infatti in vantaggio al 17esimo grazie ad un gol di testa di Sensi su cross dalla sinistra di Spinazzola. Poi raddoppio al 31esimo di Verratti. E terzo gol di Quagliarella su rigore al 35esimo.

Prima del match, emozione per l’arrivo dei due coraggiosi ragazzini Ramy e Adam, invitati allo stadio Tardini dalla Federcalcio, per assistere al match e premiarli per il coraggio avuto nell’avvertire le forze dell’ordine, sventando il sequestro di due classi di 51 alunni di Crema.

