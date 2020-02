– Bagno di folla per la Nazionale azzurra al “Kobe Memorial Park”, il playground recentemente ristrutturato a Montedonzelli e totalmente dedicato alla memoria del fuoriclasse dei Lakers Kobe Bryant. Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha dato il benvenuto all’Italbasket, che giovedì scenderà in campo al PalaBarbuto per la sfida con la Russia, valida come primo impegno nel percorso di qualificazione a Eurobasket 2021. “La nostra città torna ad ospitarvi dopo 51 anni, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e la Fip che ci ha scelto per questa partita. Prendo un impegno personale, questo playground tornerà ad essere agibile in breve tempo. E mi auguro di poter accelerare anche i tempi per la costruzione di un nuovo impianto”. Presente, al seguito della Nazionale, il presidente della Fip Gianni Petrucci: “Siamo in un playground dedicato alla memoria di un uomo che era legatissimo all’Italia, è bello essere qui e siamo felici, so che il PalaBarbuto è quasi completamente esaurito e non posso che esserne contento”. I giocatori della Nazionale sono poi scesi in campo per giocare con i tanti ragazzi giunti al playground, prima degli autografi e dei selfie di rito.