Roxette, le canzoni più belle del duo svedese di Marie Fredriksson: da It Must Have Been Love a Sleeping in My Car.

I Roxette sono stati un duo pop rock svedese, composto da Marie Fredriksson (voce) e Per Gessle (voce e chitarra). Costituito nel 1986, il duo divenne famoso, sul piano internazionale, alla fine degli anni ’80, quando pubblicarono il loro album rivoluzionario Look Sharp!.

Il loro terzo album, Joyride, pubblicato nel 1991, ebbe lo stesso successo del suo predecessore. Ecco alcune delle loro più belle canzoni.

Roxette, le canzoni più amate



Partiamo da It Must Have Been Love (1990): forse la canzone più famosa della band, fu lanciata come singolo di Natale in Svezia nel 1987, ma fu solo nel 1990, quando apparve nella colonna sonora di Pretty Woman, che divenne un successo dappertutto.

La canzone fu talmente apprezzata che arrivò in cima alle classifiche di Stati Uniti, Australia, Canada e Svizzera e Regno Unito.

Passiamo a Listen To Your Heart (1989): un brano che ha visto i Roxette dirigersi verso il classico territorio della ballata che può piacere a tutti.

Questo brano è stato accolto positivamente in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, dove raggiunse la posizione numero 1 e incastrandosi nel 10 migliori successi della classifica nel Regno Unito, posizionandosi al sesto posto.

C’è, poi, Wish I Could Fly (1999): la parte successiva del decennio ha visto i Roxette tornare in classifica con questo piccolo gioiello, in stile ballad, tratto dal loro sesto album, Have A Nice Day.

Con questo brano hanno mancato di poco i primi 10 in classifica, raggiungendo la posizione numero 11 nel Regno Unito, ma hanno avuto ancora più successo in casa, raggiungendo la numero quattro in Svezia.

Roxette: How Do You Do! e Sleeping In My Car

Menzioniamo How Do You Do! (1992): Gessle ha contribuito a rendere la canzone un vero successo nei primi anni ’90 con la sua voce posta sui backing vocals.

La voce di Marie si distingue, più che mai, nel coro di questo inno ottimista che è diventato ancora un altro dei 20 migliori successi nel Regno Unito, raggiungendo la posizione numero 13.

Infine, citiamo Sleeping In My Car. Il brano si classificò in cima alla hit parade nella loro nativa Svezia e arrivò alla posizione numero 14 nel Regno Unito.

