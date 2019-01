“L’animo del Nord razzista della Lega è innegabile, la Lega è razzista nei confronti dei meridionali e lo è sempre stata. Ma i titoli di Libero, come quello di questa mattina, sono tentativi disperati per avere l’attenzione verso un giornale povero di idee con titoli scioccanti che sono solo vergognosi”. Così Nadia Terranova, la scrittrice messinese, reduce dal successo editoriale di ‘Addio fantasmi’ (Einaudi Editore), commenta con l’Adnkronos la prima pagina di Libero ‘Comandano i terroni’. “Questo titolo non merita commento, siccome non hanno lettori tentano i clic…”, spiega la scrittrice.

