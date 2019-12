– Bandiere rosse per le strade, davanti le case: segnano le zone e le famiglie non vaccinate per il morbillo. Per evitare che le persone a rischio si avvicinino e per far sì che i medici in giro li trovino più velocemente. Le strade sono vuote, gli spostamenti sconsigliati. Le scuole sono chiuse a tempo indeterminato, così come le sedi del governo impegnato con ogni risorsa a contrastare l’epidemia con una campagna di vaccinazione di massa. Dal 15 novembre nelle isole Samoa, in Polinesia, è emergenza sanitaria.

I casi morbillo segnalati nelle ultime settimane superano i 4.200 nelle isole del Pacifico. I morti sono 62, 2 nelle ultime 24 ore. Nessuna delle vittime è stata vaccinata, ha reso noto il governo che ha deciso di chiudere i servizi governativi per due giorni nel tentativo di fermare la diffusione di una malattia che si pensava fosse quasi eliminata a livello globale, ma ha fatto un pericoloso ritorno negli ultimi anni.

Solo ieri sono stati segnalati 165 nuovi casi e i bambini sono stati banditi dai luoghi pubblici e da ogni posto affollato in cui ci sia il pericolo di contagio, ha dichiarato il primo ministro Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi.

Tuilaepa ha aggiunto che dal 20 novembre sono riusciti a vaccinare 58mila persone, più di un quarto della popolazione. Tutti sono coinvolti: i dipendenti pubblici, ad eccezione di quelli che aiutano a fornire acqua ed elettricità al Paese, stanno offrendo assistenza ai funzionari della sanità pubblica. Winston Peters, ministro degli Affari esteri della Nuova Zelanda, ha dichiarato che il suo Paese invierà infermieri per la vaccinazione e un team di medici a Samoa per sostenere il programma di immunizzazione dell’isola.

Il morbillo può portare alla morte quando le complicazioni diventano troppo gravi. Secondo il Center for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti circa un bambino su mille colpito dalla malattia sviluppa encefalite che può portare a convulsioni, sordità o disabilità intellettiva. Uno su 20 contrae polmonite. A livello globale secondo l’Unicef nel 2018 sono stati segnalati quasi 350mila casi di morbillo, più del doppio rispetto al 2017.