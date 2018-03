Cecilia Capriotti è una bomba ad orologeria e dopo aver svelato i grattini fra Marco e Jonathan, è tornata all’attacco rivelando che una naufraga fidanzatissima ci avrebbe provato spudoratamente con il bel Ferri.

“E’ fidanzatissima, non sposata e non ha figli”.

Il cerchio – escludendo single e mamme – si è ristretto solo a due, come svelato a Pomeriggio Cinque: Rosa Perrotta ed Elena Morali.

Fra le due la trasmissione di Santa Barbara da Cologno Monzese ha spinto sulla Morali e la Capriotti, sorridendo, ha preferito non commentare.

“Non voglio querele, è una cosa che mi ha rivelato un’altra naufraga eliminata e che hai ospitato te, Barbara. Questa ragazza fidanzata sarebbe andata da Marco Ferri, di notte, e gli avrebbe chiesto di andare a fare una passaggiata… Sai, se ti allontani non ci sono le telecamere, non sempre ti seguono. Ma non faccio nomi”.