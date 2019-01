Ieri sera Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un video Instagram nel quale Taylor Mega rivolgendosi ai suoi follower dice: “Parto per l’Isola dei Famosi, ma ci rivediamo tra 3 settimane”.

La capa dell’industria si è giustificata: “Mi sono data come limite tre settimane, visto che è un’esperienza molto forte, cioè il mio minimo è tre settimane. Minimo e massimo. E’ chiaro che è il pubblico che decide, ma io non sono venuta con lo spirito di vincere l’Isola, non sono venuta con questo spirito, la mia vincita è fare tre settimane. Insomma, per come sono io la vincita del programma non è la mia vincita, la mia vincita è fare tre settimane. Poi magari mi innamoro del programma e riesco a farla tutta. E’ chiaro che se nessuno mi vota resto, c’è una penale altrimenti. Io mi sono detta che devo fare almeno, massimo tre settimane. Questa è la mia vincita”.

Oggi però a Pomeriggio 5 Roger Garth ha lanciato uno scoop: “La signorina ha già una serata programmata a Montecarlo per la fine di febbraio. La sua agenzia di Roma ha già prenotato tutto e lei verrà pagata 5.000€. Lei prove sono sui social, c’è tutto pubblicato”.

Anche Barbara d’Urso è rimasta senza parole.



Questa “3 settimane” sono ufficialmente la prima cosa iconica trash di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Pare che la Taylor #isola abbia detto “con 1000,00 € al mese non bastino per la mia vita” #pomeriggio5 pic.twitter.com/dgerClamEV — Lydia (@Lydia_spa) 25 gennaio 2019

