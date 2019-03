Dolce risveglio per Soleil e Jeremias a ‘L’Isola dei Famosi’. I due innamorati, naufragati sulla Isla Bonita e lontani dal gruppo, iniziano la giornata con una colazione esclusiva e romantica, sperando di far ritorno sull’altra spiaggia il più tardi possibile. Qui infatti, racconta il sito ufficiale, per i naufraghi di Playa Uva invece “la giornata inizia decisamente con il piede sbagliato. I postumi dei temi affrontati in puntata iniziano a farsi sentire per tutti”. Il primo scontento è Paolo Brosio arrabbiato per il comportamento di Riccardo Fogli durante la diretta: il giornalista gli rimprovera di non averlo aiutato nella discussione avuta proprio con Jeremias.

