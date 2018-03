Filippo Nardi e Paola Di Benedetto non hanno mai fumato in vita loro uno spinello e sull’Isola dei Famosi hanno visto Francesco Monte rollarsi solo del semplice tabacco.

Accusati da Eva Henger in un fuori onda di Striscia la Notizia di aver fumato insieme a Monte, i due ieri sera hanno negato in diretta da Alessia Marcuzzi (che si è duramente arrabbiata regalandoci dieci minuti di puro show).

Paola Di Benedetto, a proposito del canna gate, ha dichiarato: “Sono arrivata in villa un po’ più tardi per la questione del passaporto. Riguardo a questa storia non ho niente da aggiungere a quanto detto da Andrea Marchi. Francesco l’ho visto fumare solo sigarette, non quelle preconfezionate ma quelle che si fanno con cartina e tabacco, niente di più e niente di meno“.

Ed anche Filippo Nardi ha sostenuto di non aver mai fumato marijuana: “Volevo solo dire che non assumo stupefacenti, non l’ho mai fatto e non lo farò mai. Chi mi conosce sa che sono anche astemio. Non ho fumato una canna e non ho mai visto nessuno fumarla”.

Negano ciò che detto da Eva, confermato da Chiara ed avvalorato da Nadia.