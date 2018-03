Alessia Mancini a L’Isola dei Famosi non deve essersi fatta molti amici, considerando che molti appena possono le sparlano alle spalle: le ultime a farlo sono state Elena Morali e Rosa Perrotta che la Mancini crede essere già in Italia.

Le due, che vivono attualmente su L’Isola Che Non C’è in attesa di un ripescaggio, hanno infatti dichiarato che Alessia Mancini è un’egoista frustrata e che nella vita ha sicuramente avuto qualche fallimento.

“Quella è un’egoista e opportunista. Toglierebbe il cibo dalla bocca degli altri per prenderselo lei. Negli occhi ha una foga, una cattiveria allucinante” – ha raccontato Rosa Perrotta – “Una sera Jonathan stava mettendo la pentola per fare la pasta e le chiese: ‘Alessia mi aiuti?’. Lei rispose: ‘Devo proprio? Io andrei a dormire’. Si gira, fa spallucce e se ne va a dormire. È un’egoista di prima categoria. Non gliele frega niente di nessuno. Da qua si vede che una persona è frustrata, ha qualche fallimento nella vita. La gente non lo capisce. Ha ragione Marco quando dice che è una finta cortese, quella è un’egoista, ipocrita e falsa”.

Dello stesso parere anche la Morali:

“Non sia mai che rinunciasse al suo riso. Dietro ne dice di ogni poi arriva in puntata ed è una santa. Ha detto: ‘Io non ho mai discusso con Elena, però la voto perché non mi ha dato confidenza questa settimana’. Ma brutta buzzurra, bugiarda. Per un mese e mezzo non ti ho mai detto una parola e trovi una scusa così. Di semplicemente che devi votarmi perché sto sul caz** a Bianca”.