Marco Maddaloni, vincitore in carica de L’Isola dei Famosi, ha annunciato via Verissimo da Silvia Toffanin di aspettare (di nuovo) un figlio.

Dopo Giovanni e Giselle, Marco Maddaloni e Romina Giamminelli aspettano un altro bambino.

“Ciao Silvia! Qui le cose vanno bene, tra un allenamento di judo con il piccolo Giovanni e una capriola con Giselle le giornate passano, anche se loro non esauriscono mai le energie! […] E come tu ben sai io sono un uomo di parola: ti avevo detto che mi sarei sposato e che avrei continuato ad allargare la famiglia e qui la famiglia si sta allargando davvero! Ci tenevo a dare la notizia in esclusiva nella tua trasmissione”.