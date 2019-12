La prossima edizione de L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere davvero ambita da molti vip (nonostante gli ascolti non entusiasmanti di quella conclusa qualche mese fa), dato che Fabiana Britto – opinionista di Pomeriggio Cinque – è solo l’ultima di una lunga lista di celebrità che si sono auto-candidate a partecipare.

Intervistata da Novella 2000, Fabiana Britto ha dichiarato:

“Il mio sogno sarebbe quello di partecipare all’Isola dei Famosi. Sarebbe un reality nelle mie corde, perché io sono una passionale, piena di vita e amo l’avventura, il contatto con la natura, la vita selvaggia, i luoghi di mare. Diciamo che stiamo lavorando affinché questo sogno possa diventare realtà…”.

Fabiana Britto lo scorso anno ha partecipato anche in qualità di guest star al Grande Fratello di Barbara d’Urso e quest’anno era fra le papabili candidate per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Riuscirà a sbarcare a L’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)