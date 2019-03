Isola dei Famosi, nuovo colpo di scena.

Dopo il cambio di regia (passata da Roberto Cenci a Paolo Riccadonna), l’allontanamento concordato con effetto immediato del capoprogetto e di alcuni autori e l’abbandono dello sponsor Caffè Borbone, L’Isola dei Famosi perde un altro pezzo: Jo Squillo.

La cantante è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio. Ecco il comunicato stampa:

“Il daytime di oggi si è concluso con la convocazione della leader Soleil Sorgè nel Covo dei Pirati, ad attenderla un videomessaggio di Jo Squillo che proprio ieri aveva lasciato momentaneamente l’#isola per sottoporsi a degli accertamenti medici.

Nel video Jo Squillo informa la leader che dovrà lasciare il programma proprio a causa di un lieve infortunio rimediato sull’#Isola. Jo manda un saluto a tutti i naufraghi, per ognuno di loro ha un piccolo pensiero a partire da Stefano Bettarini che: “Mi ha insegnato ad essere sempre aperta a nuovi incontri”, a Soleil: “La tua forza deve arrivare dai sogni, non dalla prepotenza” e infine per Sarah Altobello che è stata “La compagna più leale e simpatica sull’Isola”.

Tutti i naufraghi sono dispiaciuti per la triste notizia ricevuta, la più provata è proprio Sarah che aveva stretto con Jo un rapporto sincero e spensierato: “Per me Jo è un’amica e sorella, io facevo l’Isola anche grazie a lei”.

L’#Isola perde una delle sue naufraghe più sagge e combattenti, spetta ora ai compagni continuare l’avventura anche per lei”.