Isola dei Famosi, mai come quest’anno aleggia così tanto mistero sull’edizione e sul cast, teoricamente trapelato già tutto, ma mai confermato ufficialmente da Mediaset.

Fra i 18 vip annunciati, però, ce n’è uno che potrebbe non partire: sto parlando di Jeremias Rodriguez.

Il fratello minore di Belen, infatti, pare sia finito in ospedale a causa di una frattura alla mano che non gli consentirebbe quindi una regolare vita da naufrago. A svelarlo è stato il portale Blogo.

Nelle ultime ore però, secondo le informazioni in nostro possesso, per Jeremias Rodriguez l’avventura in Honduras potrebbe non iniziare. Pare infatti che il fratello di Belen si sia fratturato una mano in circostanze ancora poco chiare. Questo infortuno potrebbe precludergli la possibilità di partecipare al reality show made in Honduras.

Al momento la produzione non avrebbe ancora pensato ad un rimpiazzo e la situazione è in piena evoluzione. I colpi di scena dunque per questa nuova edizione dell’isola dei famosi pare che siano iniziati prima ancora che il programma parta su Canale 5.

Spero che Jeremias non si sia fatto niente di grave perché sarebbe un peccato non vederlo in Honduras.

Qualora però dovesse restare a casa sappiamo già chi dovrebbero chiamare al suo posto:

Isola dei Famosi 2019, il cast

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jeremias Rodriguez (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)