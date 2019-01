Alberto Dandolo nella sua rubrica ‘Ah saperlo’ su Dagospia ha svelato che un naufrago de L’Isola dei Famosi avrebbe avuto una relazione con una famosa drag queen di Milano e che un altro vip sarebbe ‘molto stimato’ da una trans napoletana.

“Tra i concorrenti maschi de L’Isola dei Penosi pare latiti il testosterone. Si mormora, in particolare, che ve ne sia uno virile solo all’apparenza. Sembra che il morto di fama abbia in passato avuto una carnale relazione con una drag queen famosa a Milano per le sue notti porcine con un calciatore argentino che militava in una squadra del Sud. Ma il nostro è in ottima compagnia: un suo collega di reality e’ infatti molto stimato dalla bellissima Carla, transessuale napoletana che opera in zona Turro a Milano. Chi sono? Ah, non saperlo.”

Amo il gossip becero, ma non capisco il nessuno tra la latitanza di testosterone e virilità e le presunte relazioni con trans e drag queen.

Qualcuno mi spieghi questa battuta.



Naufraghi invaghiti di drag queen a parte, uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi rischia la squalifica. Ieri Alvin durante il daytime ha dichiarato che giovedì sera in puntata si parlerà di comportamenti pregressi di uno dei naufraghi.

“Uno degli aspiranti isolani è ignaro di essere al centro di un’accesa polemica in Italia per suoi comportamenti pregressi all’arrivo sull’Isola. Giovedì sera in diretta dovrà quindi rispondere alle accuse che gli vengono mosse”.

Probabilmente Alvin si riferisce a questo post di John Vitale contro Barbara d’Urso:

“Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare m*rda in faccia a noi del sud… Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente. Seguitemi sui social manco chi ca**o credi di essere. Fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno. Bah ma che dico, tu forse nn sai neanche come ti ci trovi sullo schermo. Ti lamenti che non trovi un fidanzato. Ma è normaleeeee dai il cu*o un poco a tutti per stare dove sei. Manco ai morti di fi*a fai gola. E levino signoraaaaa ma sa cosa significa la parola vergogna? Ma stiamo scherzando?! Io mi sentirei umiliato davanti a tutto questo! Ma i familiari dove caz*o sono? Ma ci siamo??! Sono amareggiato per tutta quella gente che lavora settimane intere su un set cinematografico su un palco di un teatro, artisti di strada e perché no qualche youtuber che merita veramente sostegno televisivo. Ed invece? La signora D’Urso pensa ai suoi ascolti fregandosene altamente di fare una m*rda a tutti noi del sud e prendendosi gioco di una signora che aimè soffre di qualche disturbo nevrotico. Ma di cosa stiamo parland000??? Ce la facciamo???”