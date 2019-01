Alessia Marcuzzi alla conduzione, Filippo Nardi come inviato, Alba Parietti e Alda D’Eusanio come opinioniste: il cast della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi in onda da giovedì 24 gennaio su Canale Cinque è pronto, resta solo un unico punto interrogativo: chi prenderà il posto di Jeremias Rodriguez?

L’argentino, nonostante la voglia di partecipare, purtroppo è costretto a restare in Italia a causa di una frattura alla mano che gli impedirebbe di svolgere la regolare vita da naufrago.

Al suo posto, fra i papabili contattati dalla redazione ed in panchina in qualità di riserva, c’è un ex tronista molto amato dai lettori di BitchyX: Luca Dorigo.

Luca, che in passato ha partecipato a ben tre edizioni di Uomini e Donne (una come corteggiatore, due come tronista) nel corso degli anni ha fatto anche il reality show Uno Due Tre Stalla, un calendario e l’opinionista a Pomeriggio Cinque. Insomma, ha un curriculum perfetto per L’Isola dei Famosi.

Non sarebbe un problema il caso di omonimia con Luca Vismara, dati i recenti esempi passati. Al Grande Fratello di Barbara d’Urso c’erano due Lucia (Lucia Bramieri e Lucia Orlando), così come al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi due Giulia (Giulia Salemi e Giulia Provvedi).

Isola dei Famosi 2019, il cast (senza Jeremias)

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)