John Vitale, attuale Galeotto de L’Isola dei Famosi (è uno dei finalisti di Saranno Isolani e solo durante la prossima puntata scopriremo se rimarrà in gara lui o Yuri di Ex On The Beach) ha in curriculum varie esperienze televisive, fra cui una partecipazione come mamma l’ha fatto a L’Isola di Adamo ed Eva di Vladimir Luxuria.

Ma oggi non voglio parlarvi del suo (scarno) curriculum televisivo, ma di un post pubblicato in data 31 gennaio 2018, in cui John Vitale dà della poco di buono a Barbara d’Urso, usando frasi come “dai il c**o a tutti per stare dove sei” e “non fai gola manco ai morti di f**a”.

A portare a galla questo sfogo pubblicato su Facebook è stata Selvaggia Lucarelli che ha commentato con ironia le selezioni fatte dagli autori del reality.

“Joh Vitale, concorrente de L’Isola dei Famosi. La coerenza di Salvini ed il linguaggio forbito der Faina. Complimenti per le selezioni, sempre brava gente e uomini che rispettano le donne (in questo caso la d’Urso)”.

Da notare come Barbara sia passata (secondo John Vitale) da dare via il c**o ad essere una grande donna. Ecco il post incriminato: