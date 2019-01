Isola dei Famosi, il canna-gate ha fortificato Alessia Marcuzzi che è uscita vincente dalla prima puntata (che è generalmente sempre la più difficile).

Se gli anni passati è stata spesso troppo morbida e accondiscendente con i concorrenti, durante questa prima puntata la Pinella ha mostrato più volte le unghie graffiando qua e là tutti quelli che provavano a fare i furbetti.

Le stesse polemiche, che un tempo erano tagliate al grido di “ne parlerete dopo sull’Isola“, ieri sera sono state affrontate in più riprese e sviscerate per bene: Demetra Hampton, nominata da gran parte del gruppo, si è messa a piangere minacciando di ritirarsi e Alessia ha provato a farle avere un confronto con chi aveva fatto il suo nome, Taylor Mega è stata messa di fronte ad una serie di video in cui parlava di restare in Honduras solo tre settimane ed anche qua non sono mancate domande scomode come “Hai progettato il tuo ritiro fra tre settimane?“, “C’è un progetto commerciale dietro?”, “Non è che fingerai un malore fra tre settimane per uscire?“, “A noi qua non interessano concorrenti che progettano la loro uscita“, mentre con Kaspar Capparoni ha dato il meglio di sé dopo che quest’ultimo si è lamentato del montaggio degli autori: “Vuoi fare un’Isola tutta tua? Il nome l’hai fatto, non è che lo abbiamo inserito nel montaggio“.

Alessia ha tirato le orecchie anche a Paolo Brosio che si rifiutava di fare le nomination: “Paolo ci sono sempre state le nomination la prima puntata, l’hai già fatta l’Isola, lo sai. Posso dirti una cosa? Noi siamo qui per fare il programma insieme a voi, eh. Ragazzi scusate ma di cosa stiamo parlando? Adesso mi incavolo, ma ci state prendendo in giro! Ma le nomination si fanno, lo sapete, si fanno dalla prima settimana, tu Paolo l’hai già fatta l’Isola, ma bisogna fare la polemica per forza? Ma vi siete impazziti? Basta!” ed alla modella Youma perché aveva dato una motivazione decisamente poco chiara in merito alla sua nomination.

Alessia è riuscita addirittura ad offuscare Alba ed Alda che sono state stranamente tranquille durante questa prima puntata. Ecco, proprio su loro: perché tenerle sedute distanti? Vicine sarebbero molto più divertenti e complici.

La Marcuzzi ha tirato fuori le unghie, non me l’aspettavo. Brava Pinella ❤️ #Isola — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 24 gennaio 2019

una Alessia Marcuzzi così carica a pallettoni e pronta a battagliare con i morti di fama non si vedeva da anni. Audace ci piace, finalmente.#isola — Francesco Canino (@fraversion) 24 gennaio 2019

Sbaglio o Alessia Marcuzzi sta tirando fuori l’Ilary Blasi che è in lei? #isola — Mario Manca (@MarioManca) 24 gennaio 2019

25 gennaio 2019 Alessia Marcuzzi un po’ Blasizzata risponde a tono e tira fuori le palle #isola — Roberta (@roberta_talia) 24 gennaio 2019