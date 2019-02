Isola dei Famosi, brutta notizia in arrivo: le Polene – annunciate in conferenza stampa e rappresentate da Francesca Cipriani ed il Divino Otelma, non torneranno più. Secondo quanto annunciato da Alessia Marcuzzi prima dell’inizio della trasmissione, alcuni ex concorrenti sarebbero dovuti sbarcare settimanalmente in Honduras in qualità di Polena per diventare un concorrente a tutti gli effetti al termine della sesta puntata.

Ecco quanto scritto durante la conferenza stampa di gennaio:

“Come spiegato da Cristiana Farina, le prime due Polene arriveranno in Honduras durante la seconda puntata e vivranno con i naufraghi una settimana intera. Durante la terza puntata gli stessi naufraghi tramite una votazione decideranno chi far rimanere e chi far tornare a casa, mentre sbarcherà un’altra Polena che vivrà insieme a loro (ed alla Polena vincitrice) fino alla settimana successiva. Questo gioco di votazione / eliminazione / arrivo di una nuova Polena, durerà fino alla sesta puntata, quando – tramite il televoto – il pubblico a casa deciderà quale Polena rimasta far tornare in gara come naufrago ufficiale a tutti gli effetti. Con questo meccanismo arriveranno in Honduras cinque Polene“.

Con la sparizione delle Polene sparirà anche il Divino Otelma, che ha abbandonato ufficialmente il gioco a causa dei punti alla testa (ben 9!) dovuti alla caduta.

Nella puntata di questa sera entreranno in gioco Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi e vedremo lo spogliarello di Yuri che ha fatto insieme a Sarah Altobello, entrambi in nomination.