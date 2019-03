A distanza di due giorni dall’abbandono di Jo Squillo, L’Isola dei Famosi perde un altro naufrago e questa volta è uno che era al televoto settimanale, considerando la decisione degli autori di chiuderlo e di rimborsare i telespettatori.

Secondo quanto annunciato dalla produzione il naufrago avrebbe deciso di sua spontanea volontà di ritirarsi e questo fatto sembrerebbe escludere il problema infortunio.

Chi avrà deciso di tornare in Italia anzitempo? Ghezzal? Il cantante di Amici? O il figlio di Brigitte Nielsen?

Ecco il comunicato stampa:

“Il televoto di questa settimana è annullato

Gli ultimi sviluppi dalle spiagge dell’Honduras

Continua la sopravvivenza dei nostri naufraghi sulle spiagge di Cayos Cochinos. Tra ritorni improvvisi, litigi continui, tentativi di riappacificazione e alleanze inaspettate, gli equilibri sull’#Isola sono sempre più imprevedibili.

Un nuovo avvenimento in queste ultime ore apre nuovi scenari. Un naufrago ha deciso di ritirarsi dal gioco, a poche ore dalla prossima puntata in diretta con Alessia Marcuzzi. Per questo motivo il televoto di questa settimana è stato annullato. A tutti coloro che hanno votato attraverso sms verrà accreditato l’importo dei voti inviati dal momento dell’apertura al momento della chiusura del televoto”.