A distanza di un paio d’ore dall’annuncio ufficiale, i canali social de L’Isola dei Famosi hanno svelato che il naufrago che si è ritirato è Ghezzal.

La motivazione sembrerebbe essere personale (..sento odore di penale da pagare) ed il televoto è stato così annullato, dato che l’ex calciatore si trovava in ballottaggio proprio con il cantante di Amici e quel biondino che perde tutte le prove leader contro Soleil.

Ecco cosa appare scritto sul sito:

Un nuovo avvenimento sembra ostacolare l’arrivo della quiete su Playa Uva. Sono ormai 44 i giorni trascorsi sull’Isola e i naufraghi reagiscono ai morsi della fame e alla nostalgia per i propri cari in modo diverso. Tra questi Ghezzal, che ha deciso nelle ultime ore di interrompere la sua avventura sull’Isola: la mancanza della famiglia, verso cui ha espresso da sempre un fortissimo legame, è ormai troppo forte per andare avanti.

Il suo percorso sulle spiagge di Cayos Cochinos è iniziato insieme al judoka Marco Maddaloni. I due hanno da subito stretto un rapporto speciale: dai giri della macchina del riso fino all’esperienza sull’Isola dei Pirati, passando per le giornate in mare alla ricerca di granchi e pesci.