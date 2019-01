A distanza di 12 ore dall’annuncio fatto in diretta TV a Mai Dire Talk da Alessia Marcuzzi (dove ha rivelato che la prima naufraga ufficiale della prossima edizione de L’Isola dei Famosi è Marina La Rosa), il team del reality di Canale Cinque ha fatto anche il nome dell’inviato che partirà in Honduras: Filippo Nardi.

L’ex gieffino, che lo scorso anno è stato un concorrente, quest’anno oltre ad essere l’inviato è anche il conduttore del format web Saranno Isolani, giunto alla seconda edizione.

Saltato quindi il nome di Alvin, dato per certo erroneamente la scorsa settimana da un blogger televisivo, che vedremo probabilmente nel ruolo di naufrago.

Alessia Marcuzzi, Filippo Nardi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio: il cast è pronto.

Felice di presentarvi le mie donne dell’ #isola : Alba e Alda. E con me facciamo le tre A❤️

P.S che poi AAA fa anche un po’ ridere😂 @albapariettiof @AldaDEusanio @IsolaDeiFamosi pic.twitter.com/B1QUgK8959 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) 10 gennaio 2019

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)