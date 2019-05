Lo studio Le Robinie di Cologno Monzese (che ha ospitato tutte le edizioni Mediaset de L’Isola dei Famosi) è stato smantellato per la realizzazione di un nuovo show che di “nuovo” non ha niente, dato che è stato un cult negli anni novanta: La Sai L’Ultima.

Il programma comico in quegli anni è stato un vero e proprio cult e – insieme a Paperissima con Marco Columbro e Lorella Cuccarini – ha cresciuto un’intera generazione (la mia!) a suon di barzellette, freddure, risate, gaffe e papere.

La Sai L’Ultima nelle 11 edizioni in cui è andata in onda ha visto alternarsi vari conduttori, anche se i più iconici restano senza ombra di dubbio Gerry Scotti e Natalia Estrada (che insieme ne hanno condotte solo 3, mentre da divisi ben 7). La prima edizione è datata 1992, mentre l’ultima (chiusa in anticipo a causa dei bassi ascolti) è del 2008 con Lorella Cuccarini e Massimo Boldi.

A distanza di 11 anni Mediaset ha deciso di rispolverarlo per l’estate e di affidare la conduzione, come svelato da BubinoBlog, ad Ezio Greggio che – affiancato da Biagio Izzo, Scintilla, Maurizio Battista e Gaspare (Nino Formicola, vincitore dell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi) – inizierà con le registrazioni il prossimo 24 maggio.

In un’epoca dove a far ridere sono i meme e le gif animate, riuscirà La Sai L’Ultima a conquistare di nuovo il pubblico?