Lo scorso settembre Soleil ha annunciato la rottura con Marco Cartasegna, senza però specificare i motivi della fine della loro relazione.

“Se sto ancora con Marco? Beh, questa è una domanda molto ricorrente ultimamente. Credo di dovervi delle spiegazioni. Avrete notato in molti che io e Marco non ci siamo fatti vedere più di tanto insieme. Questo non solo perché volevamo tenere il nostro rapporto privato, ma anche per salvaguardarlo.

Stavamo affrontando un periodo un po’ difficile, per un po’ di motivi, non stavamo andando più d’accordo. Ci siamo presi questa pausa, da più o meno agosto, fino ad oggi che abbiamo deciso ufficialmente di mettere fine a questa relazione. Abbiamo comunque deciso di mantenere buoni rapporti. Tra noi c’è tanto rispetto, tanta stima e davvero tantissimo affetto perché è comunque una relazione che abbiamo condiviso per un anno. Non è sicuramente un momento facile per nessuno dei due, e quindi vi chiediamo tanto rispetto, come lo stiamo portando noi alla nostra relazione”.