Da circa dieci anni Riccardo Fogli è felicemente sposato con Karin Trentini, una giovane donna che domani sera sbarcherà a L’Isola dei Famosi in seguito allo scandalo che l’ha vista coinvolta riportato da tutti i media: un vero e proprio corna-gate.

Secondo quanto riportato dal magazine di Fabrizio Corona, The King, Karin Trentini avrebbe cornificato il cantante per ben quattro anni con l’amante Giampaolo Celli, noto stilista di abiti da sposa.

La relazione fra Giampaolo Celli e Karin Trentini (sempre secondo quanto riportato dal magazine) sarebbe stata bruscamente interrotta a causa della moglie di lui che ha scoperto la tresca.

“Avrebbero compiuto 4 anni pochi giorni fa ma Giampaolo Celli è stato scoperto dalla moglie e, messo in un bivio dalla stessa, ha deciso di troncare definitivamente con la sua amante fissa, moglie del cantante e oggi isolano Riccardo Fogli. Karin però non ha digerito questo abbandono e ha incominciato a comportarsi come una stalker nei confronti di lui, della moglie e addirittura della sua famiglia”.