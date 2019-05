di Alisa Toaff

“Sento ancora nelle orecchie il profumo, l’odore e il sapore del mare. Andare all”Isola dei Famosi’ è stata una esperienza bellissima, ho visto un’acqua e una terra ideale, ci porterei a vivere anche la mia famiglia, magari in un bungalow a 2 kilometri da lì e con qualche chicco di riso in più”. E’ un Riccardo Fogli sereno e ironico quello che all’AdnKronos, a poco più di un mese dalla fine dell”Isola dei Famosi’, racconta la sua esperienza al reality show di Canale 5. Ma subito dopo non riesce a nascondere il grande rammarico per quanto gli è accaduto dopo la messa in onda del videomessaggio di Fabrizio Corona: “Ero dentro e non capivo l’entità del dramma familiare che si stava creando, ho una bambina di 7 anni che un giorno prenderà l’iPad e leggerà che qualcuno ha accusato la mamma di aver tradito il papà quando era all”Isola’. Questo è insopportabile e condannabile sotto ogni punto di vista, al di là dell’audience. Non esiste audience sul dolore altrui”.

