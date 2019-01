Ennesimo colpo di scena a L’Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez potrebbe (il condizionale è d’obbligo) entrare nel reality in corso d’opera, probabilmente durante la seconda (o addirittura terza) settimana di gioco. A rivelarlo è stato il settimanale Spy che ha dichiarato come Andrea Iannone abbia messo a disposizione del cognato il suo team medico, che ha promesso al fratellino di Belen di curarlo “il più in fretta possibile”.

La frattura composta al metacarpo che Jeremias Rodriguez si è procurato sulla neve, potrebbe infatti guarire un paio di settimane prima del previsto, permettendogli così di entrare a gioco iniziato.

Al suo posto, nel mentre, sarebbero stati contattati l’ex tronista Luca Dorigo, l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, l’ex nuotatore Luca Marin e l’ex calciatore Stefano Bettarini. Chi entrerà?

“Un altro colpo di scena sulla prossima “Isola dei Famosi” targata Canale 5: Andrea Iannone manda l’ex cognato Jeremias Rodriguez in Honduras. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 18 gennaio: il pilota, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per la MotoGP per aiutare Jeremias a guarire in fretta la frattura composta al metacarpo. Gli specialisti hanno ordinato la rimozione del gesso, da sostituire con un tutore elastico: così, dopo un periodo di riposo utile a ricalcificare la rottura, Jeremias potrebbe partire per l’Honduras. Alla luce dei nuovi risvolti, il fratello di Belen potrebbe entrare in gara dalla seconda o terza puntata. Intanto, come suo rimpiazzo temporaneo si fanno i nomi di Luigi Mastrangelo (che già lo scorso anno era in predicato di partecipare); l’ex inviato del programma Stefano Bettarini (anche se domanda e offerta sono lontanissime) e l’ex nuotatore Luca Marin (amore storico di Federica Pellegrini)”.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)