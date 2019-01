Marina La Rosa, Paolo Brosio, Jo Squillo, Ghezzal, le figlie del calciatore Mihajlovic, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen, Kaspar Capparoni, Taylor Mega, Luca Vismara, Alvin e Demetra Hampton: sono loro i primi 12 naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che debutterà giovedì 24 gennaio contro la fiction campione d’incassi Che Dio Ci Aiuti.

Una mossa apparentemente suicida ma che non sembrerebbe scalfire Mediaset, che è saldamente convinta nel mandare il reality in onda il giovedì sera.

Oggi i 18 naufraghi (all’appello mancano ancora Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Sarah Altobello, Youma Diakite, Johara ed il sostituto di Jeremias Rodriguez) sono ufficialmente partiti per l’Honduras, con una conferenza stampa fissata per martedì 22 gennaio in una location top secret.

Alessia Marcuzzi, Filippo Nardi, Alda D’Eusanio e Alba Parietti nel cast fisso. Che ne pensate – sulla carta – di questa edizione?