Isola dei Famosi: salgono a 14 i nomi confermati che parteciperanno alla prossima edizione del reality.

Il profilo Instagram di Verissimo ha infatti pubblicato un paio di foto scattate in aeroporto a Milano, che mostrano i naufraghi in partenza. Fra i volti conosciuti anche l’attrice di telenovelas Grecia Colmenares e la sosia di Melania Trump, Sarah Altobello.

Loro due si vanno ad aggiungere ai 12 naufraghi confermati dalla produzione: Marina La Rosa, Paolo Brosio, Jo Squillo, Ghezzal, le figlie del calciatore Mihajlovic, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen, Kaspar Capparoni, Taylor Mega, Luca Vismara, Alvin e Demetra Hampton.

I 18 naufraghi (all’appello mancano ancora Riccardo Fogli, Youma Diakite, Johara ed il sostituto di Jeremias Rodriguez) debutteranno a L’Isola dei Famosi giovedì su Canale Cinque. Mancano solo quattro giorni. Can’t wait.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)