Sembra proprio che dopo il Grande Fratello Vip Jeremias sia corteggiatissimo da diverse trasmissioni Mediaset.

La scorsa settimana Ramirez ha rivelato di essere stato chiamato per fare il tronista a Uomini e Donne e ieri Alfonso Signorini ha chiesto a baby Rodriguez delucidazioni in merito al rumor sulla sua presunta partecipazione a L’Isola dei Famosi.

A: “Ma è vero che ti vogliono a tutti costi a L’Isola dei Famosi? C’è stata la richiesta formale?”

J: “Ho sentito, no, no, ho detto di no a questa cosa che mi hanno chiesto. Magari la prossima, al prossimo anno“.

Ma è possibile che Jeremias dica di no a Maria De Filippi e pure a Magnolia?

In ogni caso ricordiamocelo così…