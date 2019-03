Isola dei Famosi, nuova edizione, nuova denuncia.

Se l’anno scorso è stato Francesco Monte a minacciare Eva Henger di querela (che ha poi fatto davvero una volta tornato in Italia), quest’anno è stato Jeremias a dire in diretta di voler denunciare il figlio di Brigitte Nielsen.

Sotto accusa è stata la confessione che Aaron avrebbe riportato al suo amico cantante e che vedrebbe proprio il piccolo di casa Rodriguez sbottare “Si meriterebbe due schiaffi e visto che non posso darglieli qua perché siamo in un programma televisivo, glieli faccio dare fuori“.

Frase che Jeremias ha sempre smentito di aver pronunciato, minacciando poi Aaron di denunciarlo per diffamazione.

“Ci sono le prove? No? Allora ciao. Sarà la mia parola contro la tua, perché è una cazz*ta, grazie comunque per averla detta oggi a due giorni dalla puntata, sei un coglio*e, fai schifo! Ti sei inventato una cosa del genere, fai schifo. Se ti andava così male perché non l’hai detta al momento e l’hai detta ora? E’ un’accusa molto grave, stai giocando sporco. Non sei un uomo perché invece di dirlo a me vai a dirlo ad altri, è un’accusa molto grave”